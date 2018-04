Neil Young pubblica un nuovo video di "Peace Trail"

Neil Young ha pubblicato un nuovo videoclip del suo brano del 2016 "Peace Trails". Nel filmato, il leggendario cantante canadese, 72 anni, appare insieme alla sua nuova band d'appoggio, i Promise of the Real, mentre esegue il brano sotto un tendone da circo.

Il videoclip sulla scia di "Paradox"

Nel video, Young e soci suonano mentre interpretano i personaggi di "Paradox", film musicale scritto e diretto da Daryl Hannah e presentato al festival South by Southwest (SXSW) di Austin, Texas. Si tratta di quello che la stessa regista, che firma anche il nuovo video di "Peace Trails", ha definito come "un racconto di musica e amore libero". Neil Young recita in Paradox insieme a Willie Nelson e ai suoi figli Lukas e Micah, oltre che agli stessi membri dei Promise of the Real.



Neil Young + Promise of the Real

Band rock californiana, i Promise of the Real hanno ricoperto dal 2015 il ruolo di band di supporto durante i tour di Neil Young. Dopo questa prima fase "live" è poi nata una collaborazione in studio che ha portato all'incisione di quattro album: oltre alla colonna sonora del film "Paradox", sono infatti usciti "The Monsanto Year" (2015), "The Visitor" (2017) e la raccolta live "Earth" (2016).