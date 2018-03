"Your Song", l'interpretazione di Lady Gaga della hit di Elton John

Lady Gaga rende omaggio ad Elton John con un’inedita versione della sua "Your Song". Il brano è contenuto nell’album "Revamp", una raccolta dei maggiori successi del Baronetto reinterpretati da star della musica come Ed Sheeran e Coldplay.



L'album "Revamp"

La scelta di affidare "Your song" a Lady Gaga non è stata casuale: Stefanie Germanotta aveva cantato questo brano in duetto con Elton John durante la cerimonia dei Grammy Awards 2010. La cover è una delle 13 tracce che compongono la tracklist di "Revamp", disco nato per celebrare la carriera del Baronetto in vista del suo addio alle scene. L'album abbraccia una vasta gamma di stili, mettendo in luce l'influenza che sir Elton ha avuto su tutti i generi che caratterizzano la musica pop, partendo dall'hip hop/soul (Q-Tip, Mary J Blige), passando per il rock (The Killers, Queens of the Stone Age) e infine il pop (Miley Cyrus, Ed Sheeran, P!nk & Logic).

Il brano

"Your song" fu scritta nel 1969 insieme a Bernie Taupin, ed inserita nel secondo album del cantautore, intitolato proprio "Elton John". Considerata una delle canzoni di maggior successo del baronetto del pop, è stata inserita nella Grammy Hall of Fame nel 1998 e nella lista delle Migliori hit della storia dal magazine Rolling Stone. Prima di Lady Gaga molti altri artisti avevano realizzato una cover del brano: tra le più famose ci sono quelle di Rod Stewart ed Ellie Goulding, oltre al duetto dello stesso John con il tenore Alessandro Safina.