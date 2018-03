Sharknado, annunciato il sesto e ultimo film della saga

Un nuovo capitolo per concludere una delle saghe sugli squali più amate dagli spettatori: il canalte televisivo SyFy ha infatti annunciato la realizzazione di un sesto e ultimo film di Sharknado, che andrà in onda la prossima estate.

Sharknado 6

Non si hanno ancora notizie dettagliate su Sharknado 6, ma a quanto pare il protagonista Ian Ziering tornerà indietro nel tempo per salvare la sua famiglia. In linea con lo spirito sopra le righe di tutti i capitoli della saga, secondo quanto riporta Variety, nel prossimo capitolo saranno presenti nazisti, dinosauri, cavalieri, e perfino l’Arca di Noé, oltre agli immancabili squali volanti. Nel cast invece è confermata la presenza di Tara Reid, Cassie Scerbo e Vivica A. Fox, mentre alla regia tornerà Anthony C. Ferrante.

La saga degli squali volanti

Protagonisti di Sharknado sono una serie di temibili squali sollevati in aria da tornado e trombe d’acqua. Il primo film trasmesso nel 2013 divenne immediatamente un cult sul web, spingendo il canale televisivo SyFy ad ordinare la realizzazione di un seguito. In totale i film della saga sono cinque: Sharknado (2013); "Sharknado 2: the second one" (2014); "Sharknado 3: Oh, hello no!" (2015); "Sharknado: the 4th awaknes" (2016) e "Sharknado 5: Global Swarming" (2017).