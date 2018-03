Maneskin, ecco il video di "Morirò da re"

Dopo aver presentato "Morirò da re" durante il loro concerto milanese del 21 marzo, i Maneskin hanno pubblicato anche il videoclip del nuovo brano, che rappresenta il loro primo inedito in lingua italiana.

Il videoclip

La clip di "Morirò da re", diretta dal duo Younuts! è un velato omaggio alla serie televisiva "American Horror Story: Freak Show". Ambientato in un ambiguo locale notturno, il filmato vede protagonisti diversi personaggi controversi e dal look androgino, tra i quali spicca l'eccentrico frontman Damiano. Proprio annunciando l'uscita della clip sui loro canali social, i Maneskin avevano rivolto un monito molto importante ai loro fan, ovvero "aprite la mente".

Il brano

"Morirò da re" è il primo inedito in italiano dei Maneskin, e anticipa l'uscita del loro album. Nell’introdurre il nuovo brano, la band aveva spiegato: "È un pezzo che dimostra che la musica è sempre al centro di tutto e le chiacchiere stanno a zero. E in questi mesi non abbiamo chiacchierato, non chiacchieriamo mai. Come fuoco avanzeremo e prenderemo tutto quanto". Reduci dall’ultima edizione di X-Factor, i Maneskin avevano già conquistato le classifiche di vendita con il loro precedente singolo, "Chosen", certificato disco di platino.