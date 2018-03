David Bowie, svelata la prima statua dedicata al Duca Bianco

La prima statua dedicata a David Bowie si trova ad Aylesbury, in Buckinghamshire. A due anni dalla morte della voce di "Let's Dance" e "Heroes", grazie all'impegno dell'ammiratore David Stopps, il Duca Bianco ha una scultura che celebra la sua personalità poliedrica e creativa.

La nascita dell'iniziativa

La statua è stata collocata nella piazza del mercato di Aylesbury perché la storia vuole che Bowie abbia mostrato per la prima volta al pubblico il suo Ziggy Stardust in questo luogo. Inoltre, nei primi anni Settanta, l'artista ha presentato due album nel Friars Aylesbury, un locale per eventi del paese. Ispirato da queste radici storiche, David Stopps - grande fan di Bowie - ha proposto alla giunta comunale di creare la scultura raccogliendo i fondi con una campagna su Kickstarter, con cui ha raccolto 100.000 sterline. Stando ai dati dichiarati da Stopps, un terzo delle donazioni arriva da oltre i confini del Regno Unito.

La scultura

Stopps e le autorità cittadine hanno svelato la statua, che rappresenta le molteplici sfaccettature della carriera artistica e del profilo umano di Bowie. L'opera è dotata di luci, una web cam e ogni ora tra le 9 del mattino e le 9 di sera viene trasmessa una canzone dell'artista. "Quando ci ha lasciati a gennaio 2016, c'è stata un'incredibile ondata di emozione in città - ha raccontato Stopps al Telegraph -. Ci siamo riuniti qui sotto gli archi e 2.000 persone sono accorse nei giorni successivi alla sua morte. Abbiamo ascoltato la musica di Bowie e guardato video, è stata una bellissima cerimonia. Abbiamo pensato che dovevamo fare qualcosa come un momento per la città e David Bowie". Ora, grazie alle mani dell'artista Andrew Sinclair e ai fondi raccolti dai fan del Duca Bianco, questo desiderio è diventato realtà.