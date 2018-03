Nuova Zelanda, il primo ministro cucina per Ed Sheeran

Non poteva essere presente a nessuno dei concerti di Ed Sheeran in Nuova Zelanda, per questo il primo ministro Jacinda Ardern ha deciso di invitare il cantante a casa per un tè con focaccine. "Non mi aspettavo che dicesse sì, grazie, è stata una vera sorpresa", ha scritto la politica 37enne postando uno scatto in compagnia della popstar sui social.

Un té con Ed Sheeran

"Non potevo andare a nessuno dei concerti di Ed Sheeran (in Nuova Zelanda), così ho sfacciatamente chiesto se potesse venire a prendere una tazza di tè e focaccine", ha scritto Jacinda Ardern su Facebook accanto ad una foto in cui appare con l'artista. "E poi, le mie focaccine non sono state un disastro!" ha scherzato. Anche il compagno di Jacinda Ardern, Clarke Gayford, ha postato un’immagine in cui mostra ad Ed Sheeran un libro sulla gravidanza, accompagnato dalla didascalia “Ci vogliono un villaggio e una popstar per crescere un bambino”. La premier neozelandese è infatti in dolce attesa, e il parto è previsto per il prossimo giugno.

La cittadinanza neozelandese

Lo scorso novembre la popstar aveva dichiarato di volersi impegnare a diventare un cittadino neozelandese, e la premier gli aveva posto una serie di domande preliminari in un simpatico video per assicurarsi delle sue intenzioni: ”Ti piacciono le Pinapple Lumps? Sai cosa sono?" aveva chiesto il primo ministro, riferendosi ad uno snack da freezer fatto con cioccolato e un cuore morbido di ananas all'interno. Nella seconda domanda, Ardern aveva chiesto a Sheeran se avrebbe mai indossato i jandals (sandali da spiaggia) in occasioni non del tutto appropriate, e, infine, se avesse intenzione di fare della Nuova Zelanda la sua casa.