Buon compleanno, Mina: la Tigre di Cremona compie 78 anni

Oggi, 25 marzo, compie 78 anni una delle artiste più grandi della storia della musica italiana e non solo: Mina, nome d'arte di Mina Anna Maria Mazzini, nata a Busto Arsizio nel 1940. Un talento unico e una voce inconfondibile che incanta da oltre 50 anni e che soltanto pochi giorni fa ha lanciato "Maeba", il suo ultimo album. Per lei sono arrivati gli auguri social anche della sua squadra del cuore, l’Inter.

La "Tigre di Cremona"

Anche se nativa di Busto Arsizio, Mina è da sempre, per tutti, la "Tigre di Cremona". Infatti ha soltanto tre anni quando con la sua famiglia si trasferisce nella città lombarda, dove inizia la sua carriera artistica. Il suo esordio è del 1958, come cantante del gruppo "Happy Boys", ma il primo grande successo arriva con l’incisione di "Nessuno". Già nell’anno successivo c’è il debutto in tv nella trasmissione "Lascia o raddoppia?" e nel 1960 esplode definitivamente giungendo al primo posto delle classifiche nazionali con "Tintarella di luna". Nello stesso anno viene chiamata per recitare nel film "Urlatori alla sbarra", di Lucio Fulci, con Adriano Celentano, e sempre nel 1960 esce "Il cielo in una stanza", che è ancora oggi una delle sue canzoni più rappresentative. La sua voce unica è stata apprezzata anche a livello internazionale: diversi big della musica, quali Frank Sinatra, Louis Armstrong e Aretha Franklin, hanno chiesto di esibirsi con lei. Nel 1978, però, arriva la decisione di lasciare la scena: Mina si ritira a vita privata, non compare più in pubblico e non concede più interviste alla stampa.

La carriera infinita

Mina sparisce dalle scene ma non dalla musica: la "Tigre di Cremona" ha infatti continuato a pubblicare dischi e la sua notorietà non ha mai risentito della sua decisione. Tra i successi più importanti c’è sicuramente l'album inciso con Celentano "Mina Celentano" del 1998. Il 23 marzo 2018, a soli due giorni dal suo 78esimo compleanno, esce "Maeba", ultimo album con 10 inediti e due cover prodotti dalla sua etichetta Pdu. Nel nuovo disco sono presenti numerose collaborazioni importanti, tra cui quelle con i defunti Paolo Limiti e Giorgio Calabrese, ma anche con Alberto Anelli e Boosta, oltre a un duetto con Paolo Conte.

Gli auguri social dell’Inter

Immancabili per la "Tigre di Cremona" anche gli auguri social da parte del mondo della musica e non solo. Mina ha infatti ricevuto un omaggio e un benvenuto su Twitter (la cantante ha da pochi giorni ufficializzato il suo account) anche dalla sua squadra del cuore: l’Inter.