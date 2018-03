Céline Dion cancella i concerti a Las Vegas per problemi di salute

Céline Dion ha cancellato una serie di concerti a Las Vegas per sottoporsi ad un'operazione chirurgica. L'annuncio è arrivato attraverso la pagina Facebook ufficiale della cantante e, sebbene si parli di una procedura "minimamente invasiva", gli show cancellati dal cartellone del The Colosseum al Caesars Palace sono numerosi. Come riporta People, alla comunicazione curata dallo staff dell'artista si sono poi aggiunte le parole della stessa Dion che ha voluto scusarsi personalmente con il suo pubblico.

La comunicazione ufficiale

Nel post ufficiale si legge: "Céline sta affrontando una disfunzione auricolare alle tube di Eustachio, che causa irregolarità auditive e rende estremamente difficile cantare". Questa situazione va avanti da circa un anno e mezzo ma, come spiega il suo staff, i precedenti trattamenti tampone avevano permesso alla cantante 49enne di esibirsi regolarmente, grazie all'uso di gocce per l'orecchio. La situazione è precipitata durante le ultime due settimane, quando il medicinale ha smesso di far effetto. "Per questo si sottoporrà - continua lo status Facebook - a una procedura chirurgica non invasiva per correggere il problema". Oltre a comunicare le procedure di rimborso, l'organizzazione ha dichiarato che i concerti riprenderanno il 22 maggio.

La dichiarazione di Céline Dion

Nonostante il tono ufficiale del post, c'è anche un virgolettato di Dion che aggiunge: "Ultimamente non sono stata molto fortunata", riferendosi probabilmente alla malattia e alla successiva scomparsa del marito René Angélil. "Non vedevo l'ora di esibirmi di nuovo e poi è successo questo... Non ci posso credere - continua la cantante - Mi scuso con tutti coloro che hanno pianificato il proprio viaggio a Las Vegas per vedere il mio show. So quanto sia irritante e mi dispiace molto", conclude la Dion nel post ufficiale. Questa non è la prima volta che la cantante si vede costretta a cancellare dei concerti. Era già successo a gennaio, momento in cui lei stessa scrisse un post personale, scusandosi con i fan e annunciando lo stop richiesto dal suo staff medico.