Francesco Gabbani torna sul palco: mini-tour per l'estate 2018

Cinque appuntamenti per un mini-tour estivo nel 2018: li ha annunciati Francesco Gabbani sulla sua pagina Facebook e sul suo sito ufficiale. L'artista torna sul palco dopo “Magellano”, il tour che nel 2017 ha portato in giro per l'Italia l'omonimo album.

Le tappe

I concerti inizieranno il 6 luglio a Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine. L'8 luglio sarà la volta di Vigevano, nel cortile del Castello. Un altro castello, quello Scaligero di Villafranca (Verona) ospiterà la tappa del 26 luglio. Si chiuderà poi con due tappe ad agosto: l'11 alla MarinArena di Marina di Castagneto Carducci (Livorno) e il 26 al Macerata Opera Festival. Ad accompagnare Gabbani sul palco ci sarà la sua band composta da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).

“Magellano torna in viaggio”

La mini tournee è stata una sorpresa per i fan, annunciata sui social network del cantante con le parole “Magellano torna in viaggio”. “Il pubblico è e rimarrà sempre il mio più autentico specchio e la mia più grande fonte di ispirazione - ha sottolineato Gabbani - il vero senso di tutto quello che faccio sta lì, tra la gente e per la gente. È quella la vera vita per un musicista". L'artista ha dato anche qualche anticipazione sullo spettacolo: "Stiamo studiando una scaletta in parte differente, rispetto al tour dell’estate scorsa, con un allestimento arricchito di luci e di effetti visivi. Non vedo l’ora di tornare a divertirmi con i miei fan, per poi portare quel calore e quella carica energetica nel nuovo disco che sto preparando”. Il tour 2017 di Gabbani, partito il 19 giugno da Verona, aveva attraversato l'Italia con 44 concerti tra giugno e settembre. Un successo che si è trasformato in un disco, “Magellano Special Edition”, un doppio cd che contiene il disco originale “Magellano”, più un cd live dal titolo “Sudore, fiato, cuore” registrato durante il tour.