Fabrizio Moro annuncia il suo tour estivo

Nuovamente sulla cresta dell'onda, Fabrizio Moro, 42 anni, ha annunciato le date ufficiali del tour italiano previsto per la prossima estate. Si parte il 16 giugno dallo Stadio Olimpico di Roma, città natale del cantautore, per poi toccare Cervia, Brescia, Marostica (Vicenza), Cervignano del Friuli, Napoli, Gaeta, Pescara, Trani (Bari), Lecce, Soverato (Catanzaro). I biglietti saranno disponibili per l'acquisto online a partire dalle 16 del 21 marzo.

Gli ultimi successi

Fabrizio Moro ha trionfato nell'ultima edizione del Festival della Canzone italiana assieme a Ermal Meta, con un brano dal testo apertamente riferito al terrorismo: "Non mi avete fatto niente". Il titolo del pezzo è riferito al conflitto fra estremismo e cultura occidentale, che proprio con l'attentato di Manchester, ha cercato di colpire l'ambiente dello spettacolo musicale attaccando i più giovani. Attivo già dal 1996, Moro aveva raggiunto la notorietà dopo aver vinto la sezione Nuove Proposte di Sanremo nel 2007 con "Pensa". Anche in quest'ultimo caso la denuncia sociale della violenza, quella mafiosa, era stata la base per l'ispirazione del cantautore.