Stephen Hawking, omaggio dei Simpson all'astrofisico

Stephen Hawking aveva definito i Simpson "il migliore show della televisione americana" e i creatori del cartoon hanno deciso di rendergli omaggio a pochi giorni dalla sua scomparsa. L'ultimo episodio della serie si conclude con una dedica al celebre astrofisico, che già in passato era stato protagonista di numerosi cameo nel programma.

L'omaggio

"In memoria di Stephen Hawking", si legge sul fotogramma finale della puntata dei Simpson trasmessa domenica 18 marzo, quattro giorni dopo la morte dell'astrofisico. L’immagine mostra Hawking in volo con Lisa Simpson a bordo della sua sedia a rotelle, trasformata per l'occasione in un velivolo. Il frame è tratto dell'episodio "Springfield, utopia delle utopie", in cui Hawking arrivava a salvare la giovane Simpson dopo che il Mensa (gruppo di persone con un quoziente intellettivo superiore alla media) aveva preso il controllo della città, ma si era lasciato corrompere dalla sete di potere. L'immagine è stata condivisa sui social anche da Matt Selman, produttore esecutivo della serie animata.



Hawking, i cameo in tv

Stephen Hawking non è stato solo uno scienziato molto rispettato da colleghi ed esperti del settore, ma anche un personaggio molto amato dai mass media, che spesso gli hanno riservato un ruolo da protagonista. L'astrofisico è infatti apparso in quattro episodi dei Simpson, oltre che nel cartoon Futurama. Hawking ha partecipato in prima persona anche ad altri show: tra i suoi cameo più noti ci sono quelli nella serie "The big bang theory", "Doctor Who" e nel 1993 in "Star Trek: The Next Generation". La sua vita è stata raccontata al cinema dal film "La teoria del tutto", in cui a interpretare l'astrofisico è stato l'attore Eddie Redmayne, premiato con un Oscar per la sua interpretazione.