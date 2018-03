Tiziano Ferro diventa papà? Arriva la smentita

"Quel bambino non è il figlio di Tiziano Ferro". Contattato dalla redazione di Sky TG24, l’agente del cantautore smentisce ogni dubbio sul fatto che l'artista sia diventato papà. Era stato lo stesso artista a "ingannare" i suoi fan postando su Facebook e su Instagram una fotografia in cui tiene in braccio un neonato, con una didascalia di accompagnamento che recita: "La meraviglia assoluta". Immediatamente sul web era circolata la voce della presunta paternità di Ferro, poi smentita.

"Vorrei un bambino anche da solo"

Dopo aver dichiarato la sua omosessualità nel 2010, Tiziano Ferro non ha mai nascosto la sua voglia di paternità. In un’intervista del 2016 rilasciata a Vanity Fair aveva parlato proprio di quest'argomento: "Frequento incontri per aspiranti genitori, vorrei un bambino anche da solo", aveva dichiarato il cantautore di Latina.