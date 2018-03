Epcc, Cattelan e Miriam Leone rifanno le serie tv cult anni '90: VIDEO

Tra Whatsapp e dirette Facebook, come si sarebbero comportati i protagonisti di serie tv cult degli anni '90 come "Friends" o "Beverly Hills 90210" se fossero già esistiti i social network? A questa domanda hanno provato a rispondere Alessandro Catelan e l'attrice Miriam Leone nella nuova puntata del 15 marzo di "E poi c'è Cattelan", il late night show di Sky Uno.

Le serie tv anni '90 ai tempi dei social

Serie tv anni '90 al centro della nuova puntata di "E poi c'è Cattelan". Ospite in studio Miriam Leone, tra i protagonisti di "1993" e al cinema in questi giorni con "Metti la nonna in freezer". Il conduttore del late show di Sky Uno e l'attrice, in una serie di sketch tra litigate su Whatsapp nei corridoi del liceo di "Beverly Hills 90210" e dirette Facebook dal Central Perk di "Friends", hanno ricostruito i telefilm immaginando che fossero già esistiti i social. L'attrice ha anche parlato di come si è preparata per il suo ultimo ruolo nel film con Fabio De Luigi.