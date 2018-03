Kristen Stewart sarà Jean Seberg nel film "Against All Enemies"

Kristen Stewart presterà il volto ad una delle più celebri icone della Nouvelle Vague: l’attrice interpreterà infatti Jean Seberg, indimenticabile interprete di "Fino all’ultimo respiro", nel thriller "Against All Enemies" di Benedict Andrews. L’annuncio è arrivato dal magazine Deadline.

Il film

La pellicola sarà incentrata sui rapporti della musa di Jean-Luc Godard con i movimenti per i diritti civili negli anni ’60: in particolare la Seberg ebbe una relazione con Hakim Jamal, nipote di Malcolm X ed esponente del movimento delle Pantere Nere, gruppo che si batteva per i diritti civili degli afromericani. Secondo fonti investigative, l’attrice finanziò anche il partito, e fu inserita nel programma di sorveglianza COINTELPRO dell'Fbi statunitense. Le riprese di "Against all enemies" dovrebbero iniziare la prossima estate. Del cast fanno parte anche Jack O’Connell, Anthony Mackie, Margaret Qualley e Colm Meaney, mentre la regia sarà affidata a Benedict Andrews.

Dive a confronto

La scelta di Kristen Stewart non è casuale: l’interprete di "Twilight" condivide infatti molto con la Seberg. Entrambe statunitensi, le due attrici hanno riscosso grande successo in Francia: se negli anni della Nouvelle Vague Jean Seberg fu diretta da registi come Jean-Luc Godard e Claude Chabrol, Kristen Stewart è stata invece la prima americana a vincere un premio César per l’interpretazione nel film "Sils Maria" di Olivier Assayas. Lo stesso regista l’ha successivamente diretta nella ghost story "Personal shopper".