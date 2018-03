Francesca Michielin in tour, il via domani a Parma

Avrà inizio con l’anteprima a Parma il 16 marzo il nuovo tour di Francesca Michielin, che vedrà la giovane artista impegnata in una serie di date in tutta Italia fino al 15 aprile. La tournée segue l’uscita di "2640", il nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 12 gennaio, che ha raggiunto la posizione #1 su iTunes e ha conquistato oltre 2 milioni di stream su Spotify.

Il tour

Dopo l’anteprima del 16 marzo a Parma, Francesca Michielin sarà il 17 a Milano, il 23 a Venaria Reale, il 24 a Brescia, il 25 a Bologna e il 27 a Trento. Sarà quindi la volta di Roncade (TV) il 28 e 29 marzo, Catania il 31, Perugia il 5 aprile e Maglie (LE) il 7. Le date conclusive vedranno la giovane cantautrice esibirsi a Modugno (BA) l’8 aprile, a Roma il 12 e 13 aprile, a Pozzuoli (NA) il 14 e a Firenze il 15.

L'album 2640

"2640", terzo album in studio di Francesca Michielin, è uscito il 12 gennaio: "Questo disco è uscito di petto, in maniera fluida e istintiva, anziché farmi domande ho scritto. Ero stata male per molte cose, è stato quasi un processo catartico, avevo bisogno di comunicare" ha spiegato l'artista. Nei testi compaiono esperienze autobiografiche, passioni sportive e riflessioni sulla natura umana. Alla maturità lirica si accompagna un sound costruito dalle produzioni di Michele Canova Iorfida, che tra ballate pianistiche e flow ispirati dal Jovanotti anni '90 erige un pop elettronico denso di voci campionate ("Comunicare") e synth vintage.

La carriera di Francesca Michielin



Francesca Michielin ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla sua partecipazione e vittoria nella quinta edizione del talent show X Factor. Ad oggi, dopo la realizzazione da solista di due album in studio, due EP e otto singoli, la FIMI certifica le sue vendite complessive in più di 510.000 copie, di cui 310.000 in duetto con Fedez. In carriera ha vinto anche un Premio Videoclip Italiano, un Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016.