Iginio Massari, i dolci del 2018 del maestro dei Maestri Pasticceri

Studio, precisione e qualità sono i suoi ingredienti per raggiungere l’eccellenza. Vincitore, dal 1964, di oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, Iginio Massari è considerato il Maestro dei maestri pasticceri italiani. In diretta sulla pagina Facebook di Sky Tg24, apre le porte dei laboratori della sua storica pasticceria Veneto a Brescia per consigliare i dolci per il 2018.

Da Brescia a Milano

Aperta nel 1971 insieme alla moglie, dal 2011 la Pasticceria Veneto riceve dalla guida del Gambero Rosso il riconoscimento per la migliore pasticceria d’Italia. La sua nuova sfida sarà conquistare Milano: "Amici milanesi sto arrivando", ha scritto Massari sul suo profilo Facebook confermando la prossima apertura, che avverrà a febbraio del 2018 in via Guglielmo Marconi, la strada che collega piazza del Duomo e piazzale Diaz.“



Chi è Iginio Massari

Bresciano, classe 1942, il padre era cuoco e la madre direttrice di una mensa. A soli sedici anni lascia l'Italia per la Svizzera dove impara dal maestro Claude Gerber. Prima di aprire la sua pasticceria a Brescia, lavora alla Bauli, come responsabile dell’innovazione qualitativa, poi alla Star come direttore tecnico del settore artigianale e industriale. Per lui la pasticceria è rigore e precisione: "La pasticceria è qualcosa che è condivisibile con tutti, è una scienza esatta regolata da numeri, pesi, volumi e bilanciamenti, il dolce moderno deve stimolare subito il senso della vista con pulizia e minimalismo e deve esaltare chi lo consuma, ancora prima di chi lo fa, bisogna prestare attenzione ai minimi particolari e alla qualità assoluta".

Più di 300 premi

L’esperienza maturata dal grande pasticcere gli ha permesso di vincere più di 300 concorsi e premi nazionali e internazionali. Ideatore nel 1985 del primo campionato di pasticceria nazionale, fondatore dell’AMPI, l’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, creatore della scuola Cast Alimenti che ogni anno forma decine di grandi professionisti e addirittura vincitore del Leone D’oro alla carriera nel 2015.

Le esperienze in tv

Massari è diventato anche un volto della tv. La sua prova di pasticceria è la più temuta dai concorrenti di Masterchef, il talent show culinario di Sky Uno di cui è ospite ogni edizione. Dal 20 novembre, il maestro del dolce è di nuovo in tv con 'Iginio Massari The Sweetman', in onda su Sky Uno HD