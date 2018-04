Alitalia, ricevute 3 offerte per la compagnia: c'è anche Lufthansa

Sono tre le offerte arrivate per Alitalia. Anche Lufthansa ha presentato una proposta per la compagnia italiana. Oggi alle 16 scadevano i termini per farsi avanti con un'offerta vincolante e, secondo quanto si apprende, il vettore tedesco ha fatto la propria mossa sul filo di lana. "I commissari straordinari di Alitalia procederanno nei prossimi giorni all'esame delle offerte recapitate oggi presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma", ha fatto sapere la compagnia aerea in una nota.

Interesse anche di EasyJet

In giornata anche EasyJet ha fatto sapere di aver presentato "una manifestazione di interesse rivista per un'Alitalia ristrutturata, insieme ad una cordata, e coerente con l'attuale strategia di EasyJet in Italia". La compagnia aerea, in una nota, ha sottolineato che "considerando il tipo di procedimento, il contenuto di questa manifestazione d'interessa resta riservato". EasyJet precisa inoltre che "in questa fase non c'è la certezza che una transazione andrà avanti" e dunque "fornirà ulteriori dettagli al momento opportuno".