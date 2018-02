Meridiana diventa Air Italy: nuovi voli e sfida ad Alitalia

Dopo alcuni anni di crisi e l'ingresso nella società di Qatar Airways, Meridiana cambia il nome in Air Italy e punta a sfidare Alitalia. Il battesimo della nuova Meridiana è avvenuto a Milano con la presentazione del piano industriale nell'hotel Gallia che, con la compagnia aerea, condivide la nazionalità della proprietà: l'emirato del Qatar che possiede il 49% di Aqa, la holding che controlla il 100% di Air Italy. Il restante 51% è posseduto da Alisarda, società controllata dall'Aga Khan tramite la holding Akfed. Nel corso dei prossimi anni la società punta a diventare "il vettore nazionale per l'Italia come nessun altro prima". "Saremo la star del settore aereo in Italia", ha garantito l'amministratore delegato di Qatar Airways, Akbar Al Baker.

"10 milioni di passeggeri entro il 2022"



L'obiettivo della nuova compagnia è arrivare a "10 milioni di passeggeri entro il 2022" ampliando la flotta fino a 50 aerei. Il quartier generale della compagnia rimarrà quello di Meridiana a Olbia, in Sardegna, ma l'hub di riferimento sarà a Milano Malpensa, dove transiteranno a regime 8 milioni di passeggeri, in modo da intercettare il network internazionale di Qatar Airways.



Gli obiettivi di Air Italy



Tradotto in numeri, l'obiettivo per il presidente della società, Francesco Violante, è "trasportare 10 milioni di passeggeri entro il 2022, quattro volte di più rispetto agli attuali 2,5 milioni". La compagnia per poter ambire a questo traguardo prevede di rinnovare e ampliare la flotta fino a 50 aerei, obiettivo da raggiungere entro il 2020. Nei prossimi tre anni arriveranno venti nuovi Boeing 737 Max 8, il primo dei quali è atteso nel prossimo aprile con tanto di nuova livrea (un Y stilizzata di colore viola, la tonalità prevalente di Qatar Airways). Sempre dalla primavera, la dotazione di Air Italy si arricchirà di cinque Airbus A330-200 di provenienza Qatar Airways, che verranno poi sostituiti dal maggio del 2019 con i Boeing 787-8 Dreamliner.

Nuovi collegamenti



Nel piano della compagnia anche nuovi collegamenti: a maggio arriveranno nuove rotte nazionali, in connessione con i voli intercontinentali da Milano Malpensa, in partenza da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme. Per giugno è previsto l'esordio di due nuove tratte a lungo raggio. Il piano Air Italy include inoltre il rafforzamento dei voli a corto raggio e il raggiungimento entro il 2022 di 50 destinazioni servite durante l'anno. Sempre a proposito di nuove rotte, proprio da Milano Malpensa partirà dal prossimo settembre un nuovo collegamento internazionale a lungo raggio, verso Bangkok.

Piano di assunzione: "20% dei profitti al personale"



La nuova Air Italy conferma poi un piano di assunzione che prevede l'ingresso di 1.500 nuovi dipendenti, che secondo Al Baker, ad di Qatar Airways, è un numero che aumenterà grazie all'indotto generato dall'ingresso nella flotta dei nuovi aerei. Il "livello di eccellenza cui puntiamo", ha garantito l'ad di Qatar Airways, "sarà garantito non solo ai nostri passeggeri ma a tutto il nostro personale, cui verrà destinato il 20% dei profitti della società". Su tempi e modi della ridistribuzione degli utili, meglio comunque "non mettere il carro davanti ai buoi, aspettiamo prima di fare prima dei profitti", ha concluso Al Baker.