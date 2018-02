Alitalia, Calenda: "Nessuna conclusione prima del voto"

"I commissari mi hanno confermato che non ritengono di poter concludere prima dell'election day del prossimo 4 marzo, in quanto i pretendenti di Alitalia vogliono aspettare che ci siano le elezioni". (LO SPECIALE ) Così il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda è intervenuto sul destino della compagnia aerea, aggiungendo:"Andiamo avanti a lavorare". Sulla cordata a quattro Air France, Delta, Easyjet e Cerberus che avrebbe intavolato una trattativa per l’acquisto della compagnia non ha però rilasciato alcun commento.

La trattativa con la cordata a quattro

Giovedì 15 febbraio, secondo quanto si è appreso dagli stessi dirigenti di Alitalia, una cordata composta da Air France, EasyJet, Delta e Cerberus avrebbe iniziato una trattativa per l’acquisto della compagnia di bandiera e avrebbe chiesto di fissare un incontro con i commissari per il prossimo 22 febbraio. L'ipotesi sarebbe una delle strade che si stanno vagliando in questa fase di approfondimento prima di autorizzare un negoziato in esclusiva.

"La procedura va avanti"

"Sulla procedura non voglio dire nulla. Dico solo che va avanti e che quando ci saranno notizie ve le daremo", ha detto il commissario straordinario di Alitalia, Stefano Paleari, che ha parlato ieri della cordata a quattro.

L’opzione Lufthansa

Per quanto riguarda la cessione di Alitalia, nei mesi scorsi si era parlato anche della possibilità che la compagnia italiana venisse acquistata dai tedeschi di Lufthansa. A gennaio, il ceo Carsten Spohr in una lettera al ministro Calenda aveva ribadito la necessità di una "significativa" ristrutturazione della compagnia prima di concludere l'eventuale acquisizione: la "Nuova Alitalia" dei tedeschi sarebbe stata più piccola per personale (si parla di circa 2mila esuberi) e flotta. L’inserimento nella trattativa di Air France e del fondo Usa Cerberus, (che adesso fanno parte della cordata a quattro con EasyJet e Delta) aveva rallentato le operazioni.