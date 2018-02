Calenda a Sky TG24: "Tassa su fesserie da campagna elettorale"

“Io considererei fondamentale oggi mettere una tassa, quella sulle fesserie che si dicono in campagna elettorale, perché in questo modo avremmo fatto la prossima manovra”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, parlando delle promesse dei partiti durante la campagna elettorale. "Ogni giorno – ha proseguito – c’è qualcuno che dice qualcosa di gigantesco su qualunque tema. Questa campagna elettorale sta diventando un romanzo di fantascienza. A me sembra che Forza Italia faccia qualunque tipo di promessa, che Salvini dica cose di cui non sa nemmeno di cosa parla e ognuno la spara più grande. Mi rifiuto di commentare questa bailamme". Per chi votare: ecco il test elettorale

Governo di larghe intese? Avrebbero troppe poltrone da dividere

Ma Calenda è tornato ancora sul tema del voto del prossimo 4 marzo parlando della possibilità di un governo di larghe intese (LO SPECIALE). Se sarà questa la strada scelta "dovranno dividersi così tante poltrone che non credo ne offriranno a chi non è candidato". Quanto alla possibilità di essere chiamato, in caso di empasse politica, a ricoprire il ruolo di premier, Calenda ha spiegato: "Ho già detto che Paolo Gentiloni su questo è molto meglio di me. Se devono scegliere un presidente del Consiglio scelgano lui, fanno un miglior affare. Io lavoro molto bene con Gentiloni, perché è un signore, un’espressione desueta che però significa molto".

Alitalia, meno ottimista su chiusura prima delle elezioni

Mentre sulla questione Alitalia, il ministro ha spiegato: “Oggi sono meno ottimista di riuscire a chiudere prima delle elezioni”. “A un certo punto si era molto vicini, poi si sono un po' tirati indietro gli investitori per vedere come andranno le elezioni. Io continuerò a impegnarmi per chiudere e il calendario elettorale, per quel che mi concerne, è estremamente indifferente”, ha ribadito. “I commissari – ha spiegato - hanno lavorato bene e ad oggi il prestito ponte concesso dallo stato non è stato intaccato, tranne una garanzia alla Iata di 100 milioni di euro che è una garanzia, il che vuol dire che è stato fatto un buon lavoro sia sulla riduzione dei costi che sulla crescita dei ricavi, ma Alitalia da sola non può sostenersi nel lungo periodo, è un'azienda troppo piccola e compete ormai con i colossi. Per queste ragioni va venduta presto ma va venduta anche bene”.

Su Embraco: "Obiettivo è far ritirare licenziamenti"

Fra i temi affrontati dal ministro, anche quello della vertenza Embraco: “Per la soluzione ci vorrà molto tempo, quello che è l’obiettivo di stasera è far ritirare i licenziamenti. Siamo stati estremamente perentori con la Embraco, riteniamo un no del tutto inaccettabile, con tutte le conseguenze che questo potrebbe avere”. “L’azienda – ha proseguito Calenda - vuol delocalizzare in Slovacchia una produzione che storicamente ha fatto qui e bene. È un po' un esempio perverso che mostra che qualcosa nell'Ue ancora non funziona: i paesi dell'est attraggono gli investimenti con costo del lavoro e costi in generale più bassi, con accordi fiscali al limite da quello che è consentito dagli aiuti di stato. La cosa importante è che la crisi sia affrontata nel merito e che prima si ritirino i licenziamenti e poi si lavori alla reindustrializzazione del sito”.