Nestlé, cioccolato rosa per conquistare il mercato asiatico

Nestlé ha lanciato la versione "rubino" delle famose barrette KitKat. Secondo il Financial Times, Ruby KitKat, che sarà venduto inizialmente in Giappone e Corea del Sud prima di essere esportato in altri Paesi, fa parte degli sforzi dell'azienda per incrementare le vendite di cioccolato man mano che i consumatori passano a snack più sani. Il KitKat color rubino, che è rosa e ha un sapore di bacche, punta soprattutto ai millennials.

Il lancio per San Valentino

Non è la prima volta che Nestlè si lancia in un cioccolato innovativo: alla fine degli anni '30 fu pioniera con il cioccolato bianco. A ricordarlo è Bloomberg, che spiega come l'azienda punti ora a "rendere più dolce il giorno di San Valentino in Giappone", uno dei mercati mondiali "più ossessionati dai dolciumi". "È il Paese che ha reso il KitKat un'icona e dove sono stati lanciati tutti i diversi sapori che abbiamo sviluppato – spiega il capo globale del settore dolciario, Sandra Martinez – ciò ne fa senza dubbio il mercato ideale per il lancio di questa novità". A dare l'annuncio via Twitter, giovedì 18 gennaio, è stato lo stesso gruppo svizzero: "Al latte, fondente, bianco... e rubino! – si legge nel tweet – oggi abbiamo lanciato il KitKat Ruby, cialda croccante ricoperta con il primo cioccolato al mondo color rubino".

L'accordo con Barry Callebaut

Dalla foto, più che "rubino" il cioccolato sembra a tutti gli effetti rosa. E non è una novità: il prodotto rosato, dall’aroma aspro ma dolciastro, era stato già presentato nel settembre scorso a Shanghai dal colosso dolciario di Zurigo Barry Callebaut, che lo ha sviluppato. Nestlé ha stretto con il gruppo un accordo che – scrive sempre Bloomberg – prevede la cessione per sei mesi del diritto esclusivo di vendita delle barrette "Ruby". Vendita che giovedì è cominciata anche online. La mossa arriva dopo la cessione all'italiana Ferrero del comparto statunitense degli snack per 2,8 miliardi di dollari.

Il cioccolato "rubino" naturale

Il cioccolato "rubino" è ottenuto da uno speciale genere di cacao che si trova in Costa d'Avorio, Ecuador e Brasile, ed è naturalmente rosa, dal colore della polvere estratta durante la sua lavorazione. L'invenzione ha richiesto un decennio di sviluppo nei laboratori di Barry Callebaut, prima di essere ceduta a Nestlé. Dopo il mercato asiatico, il nuovo KitKat farà il suo esordio nel corso del 2018 anche in Australia e in America Latina.