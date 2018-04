Napoli, colpi di pistola in aria in zona lungomare: nessun ferito

Colpi d'arma da fuoco in aria sono stati sparati in serata in via Chiatamone, nella zona adiacente al Lungomare a Napoli. I carabinieri hanno sequestrato alcuni bossoli rinvenuti sul selciato. Non ci sono feriti.

Dai primi accertamenti, fanno sapere gli inquirenti, è emerso che dopo il furto di uno scooter è arrivata un'automobile con a bordo quattro persone che hanno sparato una decina di colpi di pistola. Un'autovettura è stata danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Un foro è stato rilevato su un muro di un edificio.