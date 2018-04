Barletta, ragazzo investe una famiglia e fugge: denunciato

Un ragazzo ha investito con l’auto quattro persone, colpendo in pieno due donne e un bambino di 3 anni, ed è fuggito, salvo poi presentarsi in caserma accompagnato dal padre. È accaduto intorno a mezzanotte a Barletta, in Puglia, in via Cafiero, poco prima dell'incrocio con il lungomare di ponente, in una zona frequentata anche per la presenza di locali. Si attendono gli esiti dei test tossicologici effettuati sul giovane, per verificare se fosse in stato di ebbrezza o di alterazione per l'assunzione di droghe. Nei suoi confronti non ci sono al momento provvedimenti restrittivi.

L’incidente

Il ragazzo, al momento denunciato per lesioni personali gravissime e fuga dal luogo dell'incidente, ha perso il controllo dell’auto e ha travolto una famiglia - padre, madre, bambino e una parente - che aspettava sul marciapiede di poter attraversare la strada. La macchina del giovane, che era insieme a un amico, ha prima divelto un palo dell'illuminazione e poi ha investito la famiglia: il bambino e il padre sono rimasti illesi, mentre le due donne hanno riportato diverse fratture e ferite su tutto il corpo.

