Torino, pensionato spara a moglie malata di Alzheimer e si suicida

Non sopportava più la sofferenza della moglie, malata da due anni di Alzheimer. Così le ha sparato e poi si è tolto la vita. A compiere l’omicidio-suicidio, la sera del 5 aprile, è stato un pensionato 70enne di Torino. Come ha scritto lui stesso in una lettera d’addio trovata nella casa della coppia, l’uomo non tollerava più il dolore e le difficoltà della coniuge.

L'allarme lanciato da una parente della coppia

La donna - secondo quanto hanno raccontato i vicini - era stata ospite per un periodo in una residenza socio-assistenziale ed era stata riportata a casa proprio la mattina del 5 aprile. A dare l'allarme, dopo l’omicidio-suicidio, è stata una parente della coppia che nel pomeriggio aveva telefonato ai due senza ricevere risposte. Quando i Vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione, i coniugi erano entrambi morti. Per sparare l’uomo ha usato una pistola Beretta regolarmente denunciata.