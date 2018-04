Migranti, quasi 78mila richieste d'asilo in Italia nel 2017

Quando in Italia si parla di migranti, solidarietà e paure si mischiano. Per esempio, c'è chi è pronto a offrire aiuto, ma "non a casa nostra". E chi, invece, chiede a gran voce di "rispedirli al loro Paese". Il nuovo film di Antonio Albanese, Contromano, racconta di un commerciante italiano che, esasperato dalla concorrenza di un ambulante clandestino, decide di liberarsi di lui riaccompagnandolo in Senegal.

Dal 1 gennaio al 21 marzo sono sbarcati 6.161 migranti

In Italia, dal 1 gennaio al 21 marzo 2018 sono sbarcati 6.161 migranti, in gran parte provenienti dalla Libia. Nel 2017 sono stati 119.369.

Quasi 78mila richieste d'asilo nel 2017

Nei dodici mesi dell’anno scorso sono state presentate 77.562 richieste di asilo, quelle respinte sono state circa il 60%.

Lo scorso anno sono stati rimpatriati 6.340 migranti irregolari

Nel 2017 i migranti irregolari rimpatriati sono stati solo 6.340, con una spesa media pro capite per espulsione attorno ai 4 mila euro.

Tutto questo si innesta sulla condizione emergenziale di molti dei Paesi di origine e degli sforzi fatti dal governo italiano per stringere accordi per i rimpatri. Qual è allora la direzione più opportuna da percorrere per quella che sembra una strada tutta in salita?

