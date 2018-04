Giornata della Carbonara, il 6 aprile si festeggia il piatto più amato

Una giornata per celebrare uno dei tesori culinari della gastronomia italiana: il 6 aprile si festeggia in tutto il mondo la giornata della Carbonara. La prima edizione dell’evento, nel 2017, secondo Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) e Ipo (International Pasta Organisation) ha coinvolto 83 milioni di affezionati, conquistando anche il mondo dei social network. In 29mila un anno fa si scambiarono sul web opinioni e consigli su quello che è ormai considerato un piatto internazionale. Per questo per il 6 aprile è stato promosso l'hastag #carbonaraday, evento virtuale che vedrà coinvolti blogger, giornalisti e food influencer, impegnati in un acceso dibattito per capire quali siano gli ingredienti per una ricetta perfetta.

La ricetta perfetta

"Ognuno ha i suoi segreti e la Carbonara perfetta è una sfida che appassiona tutti gli chef. Abbiamo voluto festeggiare questo piatto per andare oltre la ricetta ideale. Esistono ottime carbonare che includono ingredienti 'sbagliati'. Sono la prova di quanto la carbonara sia conosciuta nel mondo" ha detto il presidente dei Pastai di Aidepi, Riccardo Felicetti. Per i puristi italiani gli ingredienti sono e restano cinque: guanciale di maiale, pecorino, uova, sale e pepe nero. Ma nel mondo c'è anche chi sostiene versioni profondamente "alternative" della Carbonara possa essere interpretata a piacimento: in Inghilterra, ad esempio, si fa uso di zucchine; in Spagna si aggiunge la panna; in Cina e Malesia si fa con il pollo. E se è difficile mettersi d'accordo sugli ingredienti, ancora più problematico è ricostruire l'origine di questa salsa. C'è chi propende per un'evoluzione dalla pasta "cacio e ova" tipica del Lazio; chi la ritiene un piatto tradizionale degli appennini abruzzesi e persino chi la fa risalire all'invenzione di uno chef emiliano, Renato Gualandi, dopo la fine della Seconda guerra mondiale.



Il dibattito sui social

Tradizionalisti e innovatori potranno discutere virtualmente dalle 12 alle 14 su Twitter. Basterà seguire l’hashtag #carbonaraday per partecipare al dibattito onnline che vedrà blogger, food influencer, giornalisti e chef condividere opinioni, foto e consigli a proposito di questo piatto e, più in generale, sul rapporto tra tradizione e contaminazione in cucina. In concomitanza con l'evento social, a Milano lo chef romano Luciano Monosillo darà una dimostrazione dal vivo di quella che, a suo avviso, è la "Carbonara perfetta".