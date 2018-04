Duplice omicidio Caravaggio, fermati fratello e sorella di una vittima

Due persone sono state fermate in relazione al duplice omicidio avvenuto in una sala slot a Caravaggio, nel Bergamasco. Si tratta del fratello e della sorella di una delle vittime. L’uomo, secondo quanto riferito dai giornali locali, avrebbe confessato di essere l’autore della sparatoria per motivi di “onore familiare”.

La dinamica

Le due vittime, che erano legate da una relazione sentimentale da alcuni anni, sono state uccise ieri pomeriggio con 4 colpi di pistola sparati a bruciapelo. La dinamica ha fatto pensare ad una vera e propria esecuzione. L’uomo ucciso era un pregiudicato di origine siciliana, ex sorvegliato speciale che aveva scontato alcuni anni al 41 bis. Questo ha portato a ipotizzare in un primo momento anche un regolamento di conti di stampo mafioso.

La fuga del killer

L’omicida è scappato a bordo di una Panda bianca con a bordo una donna. Le immagini di sorveglianza hanno permesso di risalire alla targa dell’auto che è stata intercettata nella zona di Treviglio, mentre si dirigeva verso Brescia. I due sono stati quindi fermati e nella notte l’uomo ha confessato l’omicidio del fratello e della sua compagna. Avrebbe agito per vendetta e per questioni di “onore familiare” dopo aver scoperto un vecchio tradimento della sua ex moglie proprio con suo fratello.