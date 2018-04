Torino, ragazza 15enne cade sui binari e muore a Porta Susa

Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere caduta sotto un treno alla stazione di Torino Porta Susa. Gli agenti sono al lavoro per stabilire come la ragazza sia finita sotto il convoglio, ma dalle prime informazioni sembra sia stato un incidente. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava aspettando il treno per andare a scuola in un liceo musicale a Vercelli, quando sarebbe caduta sui binari dove, proprio in quel momento, stava arrivando il regionale che l'ha travolta. La giovane è stata estratta viva dai vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla sulla banchina del binario.

L’incidente

Come tutte le mattine, la ragazza stava aspettando il treno, il regionale 2005 Torino-Milano, con alcuni amici, che hanno assistito all'incidente: "Era girata di spalle, si è voltata quando il treno ha suonato la sirena, forse il convoglio ha agganciato il suo zaino", hanno detto i giovani, di cui la polizia ferroviaria ha raccolto la testimonianza. Secondo una prima ipotesi, sarebbe stata colpita dal disco del respingitore frontale della motrice. Gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

