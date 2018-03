Lite per cane che abbaia, uomo tenta di uccidere il vicino

Un uomo di 71 anni ha litigato con il vicino e ha tentato di ucciderlo a fucilate a San Vito, a una sessantina di chilometri da Cagliari. Il motivo della discussione sarebbe l'esasperazione dell'anziano per il continuo abbaiare del cane della vittima. Il 71enne, che ha sparato anche a un altro residente della zona che era intervenuto per calmarlo, è stato arrestato per tentato omicidio plurimo. Il vicino che ha avuto la peggio, un 53enne ferito gravemente alla gamba e alla mano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Marino di Cagliari. Ha subito un intervento chirurgico.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 71enne si sarebbe infastidito per il continuo abbaiare del cane del vicino durante la notte. Uscito di casa, avrebbe iniziato a discutere con il 53enne e poi sarebbe tornato in casa per prendere il fucile e tornare fuori. A quel punto ha sparato centrando la vittima alla gamba e alla mano. L'anziano ha poi esploso colpi anche contro un altro vicino intervenuto nel frattempo per cercare di calmarlo. Quest'ultimo avrebbe fatto in tempo a ripararsi dietro un'auto e non è stato colpito. Avendo finito le pallottole, l'autore della sparatoria a quel punto avrebbe infierito sul vicino ferito, che giaceva a terra, colpendolo con il calcio del fucile. Poi è stato bloccato dall'altra persona scampata ai suoi colpi e dai carabinieri.