Incendio in azienda imballaggi plastici nel Torinese, monitora l'Arpa

Un vasto incendio ha distrutto a Pianezza, nel Torinese, i capannoni della Omnia Recuperi, ditta specializzata nel trattamento e recupero di imballaggi plastici. Le fiamme hanno coinvolto circa 5 dei 7mila metri quadri della struttura prima di essere messe sotto controllo dai Vigili del Fuoco, intervenuti con 17 mezzi e una quarantina di uomini che hanno lavorato protetti da una barriera di acqua nebulizzata.

Scongiurato disastro ambientale

L'incendio è divampato, intorno alle 4, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo, quando all'interno dell'azienda non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Arpa Piemonte per monitorare gli effetti nell'aria dei veleni sprigionati dal rogo, ma non hanno riscontrato concentrazioni significative di sostanze inquinanti.

Le indagini

Sul posto indagano i carabinieri per verificare le cause dell'incendio e saranno esaminate le telecamere a circuito chiuso presenti nello stabilimento. Un'ora prima, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti a Collegno, al deposito dell'Amiat di via Venaria, dove le fiamme hanno avvolto alcuni rifiuti in attesa di essere smaltiti: da chiarire se i due eventi siano o meno collegati.

