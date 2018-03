Il comune di Catania concede gratuitamente un immobile a Emergency

Emergency ha una nuova casa a Catania: il comune siciliano ha disposto l'affidamento di un ampio locale nella sede della terza municipalità di Vulcania all'associazione umanitaria fondata da Gino Strada. L'immobile fungerà da sede per 35 volontari di Emergency.

Primo passo verso nuovo progetto

"Una piccola casa nel territorio - ha commentato il sindaco Bianco - per dirvi grazie per quello che fate e molto di più per quello che farete". Per il sindaco di Catania, questo è un primo passo verso un nuovo progetto: aprire una struttura sanitaria appositamente dedicata alle condizioni di emergenza.

L'impegno di Emergency a Catania

Secondo Brunilde Zisa, cardiologa e attivista di Emergency, la casa è sinonimo di identità. "Siamo grati - ha detto - al Sindaco e all'Amministrazione che in questi anni sono stati al nostro fianco, pronti sin dall'incontro nazionale a supportarci e a rendere più vicino questo momento". L'intento di Emergency nel prossimo futuro è quello di accrescere l'impegno a favore della città. "Lavoreremo - ha aggiunto Zisa - per l'apertura a Catania di un poliambulatorio di Emergency che possa offrire cure gratuite a chi vive in condizioni di disagio sociale con supporti di medicina di base e specialistica".