Truffe agli anziani: tre casi a Milano, Salerno e Brindisi

Scoperti tre casi di truffe agli anziani nel giro di poche ore. Tre vicende che si sono verificate in parti diverse dell'Italia: Milano, Salerno e Brindisi. Diverse nella modalità ma con vittime sempre persone non più giovani.

Il finto avvocato

Venerdì pomeriggio a Sassano, provincia di Salerno, un finto avvocato ha messo a segno un colpo da 50mila euro ai danni di un'anziana di 80 anni. La donna ha ricevuto una telefonata in cui le veniva comunicato che il nipote era rimasto coinvolto in un incidente. Le è stato detto che avrebbe dovuto pagare una 'cauzione' per evitare il carcere al nipote. La donna non ha esitato e, poco dopo, ha accolto nella sua abitazione il falso legale. L'anziana, preoccupata per le sorti del nipote, ha consegnato nelle mani del truffatore tutti i risparmi che aveva in casa. Da una stima eseguita dai familiari della vittima, il denaro ammonta a oltre 50mila euro. Solo successivamente, sentendo i propri familiari che l'hanno rassicurata sulle sorti del nipote, l'80enne ha compreso di essere stata vittima di una truffa. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Inganno al telefono

A Milano, invece, è stata arrestata dalla polizia una donna con l'accusa di tentata truffa aggravata nei confronti di un pensionato di 80 anni. La donna, 34enne di origini polacche, ha telefonato all'anziano e gli ha chiesto 15mila euro fingendo di di essere sua nipote in difficoltà. L'anziano ha però capito da subito di essere vittima di una truffa e ha retto il gioco alla donna dopo aver avvertito la polizia. Gli agenti hanno atteso il momento dello scambio, alle 18 del 2 marzo, e l'hanno bloccata mentre riceveva la busta con i contanti. Successivi approfondimenti hanno permesso di accertare che nel pomeriggio la donna, che ha diversi precedenti specifici, aveva già messo a segno una truffa in via Buonarroti (sempre a Milano) riuscendo a portar via a un'anziana 1.470 euro, un sacchetto con monili d'oro e un orologio di valore.

Offerte sessuali

Il terzo caso in rapida successione si è invece verificato in Puglia. Sabato 3 marzo, i carabinieri della Stazione di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, hanno individuato e denunciato a piede libero le due donne, entrambe nomadi, ritenute autrici di furto in abitazione e violazione di domicilio ai danni di due pensionati rispettivamente di Villa Castelli e San Michele Salentino, che sono stati prima abbindolati con l'offerta di prestazioni sessuali e poi derubati.

Come difendersi

Il fenomeno delle truffe agli anziani è preoccupante. Per esempio a Milano, secondo i dati della questura, dall'inizio dell'anno sono state commesse 10 truffe e 25 sono state tentate. In tutto il 2016 erano state 190 quelle riuscite e 220 quelle non andate a buon fine. Nel 2017 il numero delle truffe riuscite è stato di 108 e 266 quelle sventate. D'altronde, gli over 65 rappresentano oggi il 22% della popolazione in Italia, con una serie di problematiche nell'assistenza e nella sicurezza. I carabinieri e il Viminale hanno recentemente pubblicato un vademecum per proteggersi contro le truffe dedicato agli anziani, così come ha fatto Anap Confartigianato.