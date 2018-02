Duplice omicidio nel Modenese, morti due fratelli: fermato un uomo

Elezioni 2018, il comico John Oliver ironizza sui politici italiani

Il presentatore di "Last Week Tonight", in onda negli Usa sulla Hbo , ha dedicato un monologo satirico ai leader dei partiti protagonisti dell'election day del 4 marzo, da Renzi a Di Maio fino a Salvini e Berlusconi. SPECIALE ELEZIONI - PER CHI VOTARE: IL TEST