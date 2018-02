Meteo: in arrivo picco di gelo, a Sud weekend con 15 gradi in più

L'ondata di freddo che sta investendo l'Italia sta per raggiungere il suo massimo. Per la giornata di mercoledì 28 febbraio è atteso il picco di gelo siberiano in gran parte del Centro-Nord con temperature minime che toccheranno i -6/7 gradi in pianura. Poi le temperature cominceranno a risalire. Nella mattinata di giovedì potrebbe verificarsi una nuova nevicata a Roma.

Rialzo delle temperature da giovedì

Per un aumento delle temperature bisognerà aspettare giovedì 1 marzo, quando la neve si trasformerà gradualmente in pioggia. Uscirà dal freddo polare prima il Sud dove, nel weekend, sono previste massime di 18-20 gradi, almeno 15 in più rispetto alla media registrata in questi giorni. Il cambiamento delle condizioni meteo dovrebbe dare i suoi primi segnali nel pomeriggio di mercoledì grazie a una modifica della circolazione dell'aria fredda, che richiamerà una perturbazione dall'Atlantico. Fenomeno, questo, che avrà come effetto un graduale e lento rialzo delle temperature, che si riporteranno nelle medie del periodo.

Nuove nevicate

La perturbazione potrebbe comunque portare nuove nevicate tra giovedì e venerdì sulla costa toscana e ligure, ma anche in Pianura Padana, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e in Friuli. Sotto osservazione le grandi città con la neve attesa per giovedì mattina a Roma, Firenze e, con buone probabilità a Milano e Torino. Gli enti di gestione delle infrastrutture (Anas, Autostrade, Ferrovie ed Aeroporti) sono pronti, in caso di precipitazioni, a mettere in campo il loro piano anti-neve. A partire da giovedì pomeriggio, le temperature si alzeranno e dovrebbero riallinearsi domenica 4 marzo su valori normali per il periodo. Le massime saranno di 8-10 gradi, le minime anche sopra lo zero. Al Sud, dove l'afflusso di aria sarà ancora più caldo, le temperature massime potrebbero raggiungere anche i 18-20 gradi. Un'escursione termica che potrà costituire un problema soprattutto per anziani e bambini che hanno sistemi di termoregolazione non ottimali.