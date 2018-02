Milano, dipendente Atm colpito con calcio di pistola scacciacani

Un dipendente dell'Atm è stato portato in ospedale in codice verde dopo essere stato colpito in testa con il calcio di una pistola scacciacani su un treno della metro di Milano. Il dipendente, fuori servizio, aveva visto un uomo armeggiare con quella che sembrava una pistola e, dopo avergli chiesto spiegazioni, lo ha seguito in una delle stazioni della metropolitana, linea rossa, nella zona Ovest del capoluogo lombardo.

Fermato presunto aggressore

I due sono saliti su un treno ed è nata una colluttazione. Dopo aver colpito il dipendente del'Atm, il presunto aggressore ha tentato la fuga, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. La circolazione è stata sospesa per diversi minuti tra l stazioni di Pagano e Bisceglie.