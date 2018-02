Tragedia nel cuneese, alpinista travolto e ucciso da una slavina

Una persona è stata travolta e uccisa da una slavina a Entracque, piccolo comune della provincia di Cuneo, non molto distante dal confine con la Francia.



L'incidente



Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, la tragedia è avvenuta intorno alle 16.30. La slavina si sarebbe staccata a circa 2300 metri d'altitudine nel Vallone della Barra, che si incunea verso la cima del Gelas, al confine con la Francia. La vittima è un alpinista francese, travolto dal cumulo di neve mentre era impegnato in un'escursione di scialpinismo. L'uomo, in compagnia di tre persone, stava scendendo dalla cima dell'Agnel, lungo il canalone che conduce al rifugio Soria Ellena, quando una lastra di neve avrebbe ceduto sotto i suoi sci, trascinandolo a valle per decine di metri. Fatale la caduta sulle rocce. Sono stati i compagni di escursione a dare l'allarme una volta raggiunta la zona del lago di Entracque, circa un'ora dopo l'incidente, dove è stato possibile avere segnale di telefonia cellulare. La salma è stata successivamente recuperata dagli uomini del Soccorso alpino.