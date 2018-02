Siracusa, bimbo di 11 anni spara al fratellino con carabina del nonno

Tragedia sfiorata a Siracusa. Un bambino di undici anni ha sparato al fratellino minore di nove anni. Il nonno, che non aveva messo in sicurezza la carabina, è stato arrestato.

Colpo accidentale

Il fatto si è verificato nella serata di martedì 3 febbraio nella città siciliana. Un bambino di undici anni ha trovato l'arma in casa, una carabina ad aria compressa, e l'ha presa in mano. Dopo di che ha sparato accidentalmente un colpo ferendo il fratellino minore di nove anni.

Condizioni non gravi

Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I per una ferita alla testa causata dal piombino esploso dalla carabina. Non sarebbe in gravi condizioni. Gli agenti delle Volanti insieme a quelli della Squadra mobile sono intervenuti nell'abitazione del nonno e lo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e denunciato per lesioni personali colpose.

Armi in casa

Durante la perquisizione, gli agenti hanno infatti trovato la carabina ad aria compressa con 25 piombini calibro 4,5 e una pistola calibro 7,65 con 52 cartucce. Il nipote di undici anni ha potuto sparare perché l'arma non era stata messa in sicurezza. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.