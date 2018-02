Tentata rapina con furgone pompe funebri: 6 arresti a Termini Imerese

Avrebbero tentato una rapina utilizzando un furgone delle onoranze funebri. Per questo motivo, sei persone sono state arrestate oggi, 8 febbraio, a Termini Imerese, in provincia di Palermo. La banda, composta da membri che hanno dai 23 ai 51 anni, tutti del capoluogo, avrebbe avuto come obiettivo un camioncino porta-tabacchi. I sei erano partiti da Palermo a bordo di quattro mezzi diversi. Col furgone delle onoranze funebri, risultato poi rubato, secondo i militari, avrebbero poi effettuato il trasbordo della refurtiva dopo la rapina. Ma il colpo è stato sventato.

Appuntamento in un’area di servizio

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i membri della banda si sarebbero incontrati la mattina del 7 febbraio in un’area di servizio a Palermo. Ed è stato proprio questo che ha fatto insospettire i militari, che conoscevano i sei e che, già in altre circostanze, prima di colpire, si erano riuniti allo stesso distributore. Da lì è scattato il blitz delle forze dell’ordine, che hanno seguito i malviventi. Avendo forti sospetti sulle loro intenzioni, i militari, anche con l’aiuto di un elicottero, hanno deciso di intervenire. Una volta fermati, i sei sono stati trovati in possesso di fascette per legare i polsi agli autisti, una bomboletta spray per oscurare la telecamera interna al camion, guanti, cappellini e scaldacollo. Subito dopo i membri della banda, che si trovavano proprio vicino al punto in cui sarebbe passato il furgone porta-tabacchi, sono stati portati nella caserma Palermo San Lorenzo e, dopo aver effettuato riscontri e accertamenti, i carabinieri li hanno arrestati.

A dicembre altri arresti

Nel capoluogo siciliano, nel giro di pochi mesi, questa è la seconda volta che viene sgominata una banda specializzata nella rapina di furgoni porta-tabacchi. Lo scorso dicembre, 13 persone sono state arrestate con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alle rapine e alla ricettazione.