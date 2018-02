Siracusa, a fuoco auto presidente rete antiviolenza sulle donne

Esplosione in un'azienda di Bulgarograsso (Como): ci sono feriti

La deflagrazione in un silos ha provocato un incendio nello stabilimento Ecosfera, che si occupa dello smaltimento di rifiuti industriali. Il bilancio provvisorio è di 3 persone in codice rosso e 6 in codice giallo. Il rogo è stato domato in un paio d'ore