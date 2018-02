Rapina in bar nel Milanese, collutazione e spari: due fermi

Due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver ferito con un colpo di pistola il titolare del Bar Sushi Fuel, sulla statale Cassanese a Segrate (Milano), durante una rapina. I malviventi sono entrati nel locale ma, quando hanno preso l’incasso, il proprietario e un dipendente li hanno aggrediti e feriti con dei coltelli. A quel punto, i rapinatori hanno sparato tre volte.

La lotta con i rapinatori

Il fatto è avvenuto intorno alle 22.40 di domenica sera e il proprietario del locale, un uomo cinese di 35 anni, è stato trasportato all'ospedale San Raffaele con una ferita al gluteo. Assieme a un altro dipendente ha affrontato i rapinatori, armati e con indosso una parrucca, con dei coltelli, riuscendo a colpirli in diverse parti del corpo. A quel punto i malviventi hanno esploso tre colpi di pistola, tutti andati a segno.

Gli arresti

Durante la fuga, però, uno dei rapinatori si è dovuto fermare a causa delle ferite: è stato soccorso da un’ambulanza e contemporaneamente raggiunto dai carabinieri di San Donato. Trasportato all'ospedale San Raffaele in codice giallo, ha subito la perforazione di un polmone. Il complice, in condizioni più gravi ma non in pericolo di vita, è stato arrestato poco dopo nel suo appartamento.