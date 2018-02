Maltempo, 12mila utenti senza luce in Emilia Romagna

Sono circa 12 mila gli utenti Enel in Emilia Romagna rimasti al momento senza fornitura di luce elettrica a causa del maltempo. Lo ha comunicato in una nota E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, precisando che 150 tecnici e operai sono al lavoro per riparare i guasti nelle zone colpite.

I lavori di riparazione

Nella sua nota E-distribuzione ha inoltre fatto sapere che grazie alle riparazioni in corso e all'installazione di gruppi elettrogeni, la situazione nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena è in via di risoluzione. Le attività di recupero, eseguite insieme alle imprese appaltatrici, proseguiranno senza interruzione fino al ripristino del servizio che, salvo casi isolati di aree non raggiungibili, è previsto nella notte di sabato 3 febbraio.

Le zone più colpite

Il maltempo di queste ultime ore ha colpito principalmente la provincia di Bologna (in particolare l'area appenninica), le province di Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini provocando disservizi diffusi a macchia di leopardo. Le abbondanti precipitazioni nevose hanno causato i maggiori danni nei comuni di Loiano, Pianoro, Valsamoggia, Castiglione de' Pepoli, Casteldelci, Novafeltria, S. Agata Feltria. Zone, queste, nelle quali la ripresa del servizio è stata rallentata anche da una difficile viabilità.

Occorrono interventi strutturali

E-distribuzione sta operando in collaborazione con la Protezione Civile e le autorità locali: i lavori sono coordinati dai Centri operativi di E-distribuzione di Bologna e di Modena che monitorano la rete elettrica 24 ore su 24. Intanto si registrano già le prime reazioni. "È inammissibile che, per la terza volta in poco tempo, bastino alcuni fiocchi di neve per mandare in tilt ampi tratti della rete di distribuzione elettrica nel nostro Appennino bolognese", ha commentato Simonetta Soliera, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, che ha aggiunto "Occorrono interventi strutturali, duraturi e risolutivi da parte dei gestori delle linee elettriche".