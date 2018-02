Pitone reale incastrato nel bidet di un appartamento a Milano

Un pitone reale è rimasto incastrato nel bidet di un appartamento in via Malaga, a Milano. La proprietaria, una donna di 39 anni, ha contattato Carabinieri e Vigili del fuoco per salvare il serpente, che era rimasto intrappolato nelle tubature.

Il salvataggio del pitone reale

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4 della notte tra l'1 e il 2 febbraio, quando i militari e i vigili hanno ricevuto una chiamata piuttosto insolita. Una donna ha chiesto aiuto per riuscire a recuperare il proprio pitone reale, rimasto incastrato nelle tubature del bidet nel suo appartamento in via Malaga. La donna stava lavando il serpente quando l'animale si è infilato nello scarico del sanitario. Il pitone reale, regolarmente registrato dalla proprietaria al Cites, è stato, infine, recuperato dopo aver smontato il bidet.