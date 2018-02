Donna investita e uccisa a Torino, si cerca autista di autoarticolato

Potrebbe essere l’autista di un camion autoarticolato ad aver investito e ucciso una donna di 68 anni ieri, 1 febbraio, a Torino. Dopo aver visionato i filmati la Polizia municipale sta cercando il guidatore di un "autoarticolato Iveco Stralis con rimorchio per trasporto specifico di mezzo d'opera". La vittima è stata trascinata per 300 metri ed è morta dopo il ricovero in ospedale. L’autista del veicolo, in Corso Moncalieri, via molto trafficata, potrebbe non essersi accorto di avere "agganciato" la donna. Investita e trascinata da un’auto a Torino, morta anziana

Fuggito il guidatore



L’incidente è avvenuto verso le 11.15. Corso Moncalieri è un'arteria molto trafficata oltre il fiume Po, ai piedi della collina. L'anziana è morta dopo il ricovero in ospedale. La persona a bordo del veicolo avrebbe chiamato i soccorsi, ma sarebbe fuggito quando l'ambulanza è arrivata sul luogo dell'incidente.