Aggredisce poliziotto con una roncola, l'agente spara e lo ferisce

A Roma un uomo ha provato ad aggredire con una roncola un poliziotto ed è stato colpito di striscio da un proiettile sparato dall'agente. L'episodio si è verificato nella serata di domenica 28 gennaio in zona Borghesiana, nella periferia orientale della Capitale.

L'aggressore trasportato all'ospedale



Le forze dell'ordine erano intervenute nell'appartamento di via Santo Stefano Quisquina per sedare una lite tra coniugi, scatenando la reazione dell'uomo che avrebbe a quel punto aggredito un agente. Colpito di striscio dal proiettile sparato dal poliziotto, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale: non è in gravi condizioni. Secondo quanto si è appreso, l'aggressore in passato era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.