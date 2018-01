Treno deragliato, le scintille del convoglio a Pioltello: il video

Il treno regionale Trenord che è deragliato il 25 gennaio nell’hinterland milanese, provocando la morte di tre donne e causando il ferimento di decine persone, ha lasciato dietro di sé una scia di scintille, poco prima di schiantarsi e finire la sua corsa (FOTO). È quello che mostrano le immagini della telecamera di sorveglianza della stazione di Pioltello che hanno immortalato il convoglio negli attimi prima dell’incidente. Le riprese, da tre angolature diverse - una frontale e due laterali - mostrano l’arrivo del treno e le scintille, oltre che del fumo in coda ai vagoni. Treno deragliato a Milano: il binario stava per essere sostituito

L'incidente e il binario rimasto senza copertura

L’incidente è avvenuto la mattina del 25 gennaio, poco prima delle 7. Il treno era partito da Cremona ed era diretto a Porta Garibaldi, con a bordo centinaia di pendolari. Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, è emerso che il binario della tratta ferroviaria interessata stava per essere sostituito. Secondo alcune fonti, a fianco del binario rimasto senza copertura per 23 centimetri, ce n’era uno nuovo che doveva essere rimpiazzato di lì a poche ore. A causa di quel pezzo mancante – come si vede in alcune fotografie - il treno ha cominciato a ondeggiare e vibrare. Poi è avvenuto il deragliamento, incominciato 2,3 chilometri prima del luogo dello schianto.

Le indagini della procura

Intanto, la Procura indaga per disastro ferroviario colposo e la mattina dopo l’incidente i pm di Milano Maura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno fatto un nuovo sopralluogo nell'area del disastro ferroviario. La Procura è in attesa delle 'carte' sequestrate il 25 gennaio per cominciare e ricostruire l'esatta dinamica e procedere alle iscrizioni 'tecniche' nel registro degli indagati dei vertici, tra manager e responsabili della sicurezza, di Rete ferroviaria italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato responsabile della gestione della rete ferroviaria nazionale, e non si esclude anche di alcuni responsabili di Trenord.