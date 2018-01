Presidente Cassazione: "Allarme per abuso social e femminicidi"

"L'abuso dei mezzi di comunicazione e degli strumenti di partecipazione sociale messi a disposizione dalla Rete costituisce un fenomeno crescente e preoccupante”. A lanciare l'allarme riguardo ai social è il primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone, nella sua relazione per l’inaugurazione dell'anno giudiziario. Mammone esprime preoccupazione anche per i casi di femminicidio, definito “allarme sociale”, e per il fenomeno delle baby gang, per cui sottolinea che una risposta dello Stato solamente repressiva “si rivela inefficace”. Fake news, Facebook: utenti decideranno quali testate sono affidabili

Social, "serve aumento della consapevolezza degli utenti"

È la prima volta che il tema dell'abuso dei media e dei social viene messo in primo piano, nella relazione per la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, tra "i dati significativi emergenti dalla concreta realtà giudiziaria" per essere sottoposto alla "riflessione di tutti". Secondo Mammone con un utilizzo sbagliato dei social “da un lato è violato il diritto della collettività ad essere informata in maniera corretta, dall'altro sono messi in moto meccanismi di diffusione sociale delle notizie che possono arrecare, anche inconsapevolmente, danni a soggetti terzi". Ad avviso di Mammone, "il fenomeno può essere contrastato validamente, oltre che con le tradizionali forme di tutela giudiziaria, con la prevenzione, contrastando l'abuso prima che si realizzi il danno". Conclude il primo presidente della Cassazione, che "deve pertanto aumentare la consapevolezza degli utenti circa i pericoli della disinformazione e deve incrementarsi mediante un appropriato monitoraggio la conoscenza delle fonti di abuso".

Femminicidio "notevole allarme sociale"

Sempre preoccupante, sottolinea Mammone, il fenomeno del femminicidio, definito dal primo presidente della Cassazione “di notevole allarme sociale” e “indice della persistente situazione di vulnerabilità della donna e di una tendenza a risolvere la crisi dei rapporti interpersonali attraverso la violenza”. Mammone segnala anche l'aumento dei reati per violenza sessuale e "per atteggiamenti persecutori verso il partner (stalking)".

Sulle baby gang "risposta solo repressiva è inefficace"

Anche la recente escalation di violenze da parte delle baby gang rientra nella relazione del primo presidente della Cassazione, secondo cui è "allarmante" il fenomeno delle "aggressioni violente e immotivate messe in atto da giovanissimi ai danni di coetanei". Mammone rileva che "a fronte del moltiplicarsi dei fenomeni di esplosione incontrollata di aggressività la risposta esclusivamente repressiva si rivela inefficace". Per il suo "preoccupante sviluppo" la materia necessita di una "considerazione legislativa unificante" per evitare che la "parcellizzazione dei reati" determini "pene di modesta entità".