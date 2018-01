Giornata della Memoria, su Sky inediti e due produzioni originali

Sono passati 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali contro gli ebrei in Italia. Ora, in occasione della Giornata della Memoria, Sky sceglie di raccontare la storia di quegli anni con due produzioni originali e altri contenuti inediti per ricordare e far ricordare quanto accaduto, sensibilizzando sul tema anche le nuove generazioni.

Il documentario di Walter Veltroni

Il primo documentario che Sky propone è "Tutto davanti a questi occhi", una produzione originale Sky e Palomar, realizzata e diretta da Walter Veltroni, in cui Sami Modiano, uno dei sopravvissuti del campo di sterminio di Auschwitz Birkenau, racconta la sua tragica storia. Modiano, oggi ultraottantenne, si interroga sul perché lui, proprio lui, sia sopravvissuto all'orrore e rivela come proprio il testimoniare, specie ai più giovani, sia la risposta alla domanda che angoscia la sua vita dal 1945. In ragione del valore e del significato civile della testimonianza di Modiano, Sky, Rai, Mediaset e LA7 hanno concordato che "Tutto davanti a questi occhi" venga trasmesso nella serata del 27 gennaio oltre che da Sky anche da Rai 3, Iris e LA7. Un caso del tutto unico, tanto che è la prima volta che questo accade.

L'inchiesta di Sky Sport

La seconda produzione originale è l'inchiesta di Sky Sport, a cura di Matteo Marani, intitolata "1938 – Lo sport italiano contro gli ebrei". Andrà in onda su Sky Sport 1 HD alle 18 e a mezzanotte di sabato 27 gennaio, prendendo le mosse dal 18 settembre di 80 anni fa. Quella che avrebbe dovuto essere una normale domenica di calcio, la prima giornata del campionato di Serie A, passa tragicamente alla storia per il discorso sulla razza pronunciato da Benito Mussolini a Trieste, che sancisce di fatto l'entrata in vigore delle leggi razziali nel nostro Paese. L'inchiesta va alla ricerca e alla scoperta di documenti mai analizzati prima e racconta le tragiche e poco note vicende che hanno scandito la storia dello sport italiano 80 anni fa.

La programmazione di Sky Arte HD

Ma una programmazione dedicata alla Giornata della Memoria andrà in onda su diversi canali tematici Sky. Su Sky Arte HD la serata di sabato 27 gennaio sarà dedicata alla Shoah. Dalle 20.15 "Primo Levi e le sue storie. 30 anni dopo", di Thierry Bertini e a cura di Arianna Marelli, ricostruisce la tragedia attraverso letture, interviste allo stesso Levi e l’uso di materiali d'archivio con interventi di Walter Cronkite, l'anchorman della CBS che fu corrispondente al processo di Norimberga, Yakov Vinnichenko, uno dei primi soldati dell'Armata Rossa a entrare ad Auschwitz, e Benjamin Ferencz, uno dei procuratori americani a Norimberga. Alle 21.15 il documentario di Arte France "Auschwitz - il museo della memoria", attraverso le testimonianze di alcuni sopravvissuti e attraversando i terribili campi di lavoro e sterminio di Auschwitz 1 e Auschwitz 2 Birkenau, racconta la nascita del Museo di Auschwitz e la responsabilità della memoria. Dalle 22.15, andrà in onda "Il diario di Anna Frank - la sorella segreta" e dalle 23.15 il documentario di Sky Sport "1938 - Lo sport italiano contro gli ebrei".

Gli altri canali tematici

Venerdì 26 gennaio alle 21 su History HD va invece in onda "La segretaria di Goebbels", un documentario su Brunhilde Pomsel, che ancora giovanissima diventa la segretaria del Ministro della Propaganda di Adolf Hitler. Il film contiene una sua lunga intervista che offre uno squarcio inedito sul regime nazista. Su National Geographic HD venerdì 26 gennaio andrà in onda alle 20 "Il diario di Anna Frank". Il racconto di un simbolo della Shoah si interrompe pochi giorni prima della sua cattura il 4 agosto 1944 e il documentario ripercorre quello che accadde dopo quel giorno. LaF alle 22.30 di sabato 27 gennaio propone invece "Il nastro bianco", film di Michael Haneke vincitore della Palma d'oro a Cannes, in cui il regista osserva l’età dell’innocenza (negata) della generazione che farà trionfare in Germania il Nazismo, in una comunità senza speranza dove a rimanere è solo la violenza.

Il palinsesto Sky Cinema

Anche su Sky Cinema il ricordo della Shoah non sarà limitato alla Giornata della Memoria. Sky Cinema Hits HD mette in campo sin da lunedì 22 gennaio una programmazione dedicata che culminerà sabato 27 gennaio. Lunedì in prima serata "Il labirinto del silenzio", seguito da "Conspiracy - soluzione finale". Martedì 23 gennaio sarà la volta di "Lo Stato contro Fritz Bauer", seguito da "Il bambino con il pigiama a righe". Mercoledì 24 gennaio in prima serata "Anita B." e poi "Remember". Venerdì 26, invece, l’Olocausto viene visto attraverso gli occhi di un bambino ne "L’ultimo treno" con Haley Joel Osment e Willem Dafoe. Durante la Giornata della memoria, il 27 gennaio, è prevista una maratona a partire dalle 12.

Gli approfondimenti di Sky TG24 HD

Sky TG24 HD celebrerà invece la Giornata della Memoria proponendo le immagini delle commemorazioni e un approfondimento sul Viaggio della Memoria, che ogni anno porta ad Auschwitz-Birkenau giovani studenti italiani, con il racconto dell’esperienza dei ragazzi.