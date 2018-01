Rissa tra minori per sfottò su vestiti e trucco, 4 denunce a Napoli

Ancora violenza fra minori nel Napoletano. Questa volta è accaduto a Sant'Antonio Abate dove due gruppi di adolescenti sono arrivati alle mani dopo una serie di sfottò provocati dai giudizi sull'abbigliamento e il trucco di alcune ragazze delle due compagnie.

La rissa e un ricovero

L'episodio si è verificato in via Lettere, nel comune appartenente alla città metropolitana di Napoli. È qui che, dopo futili motivi, è scoppiato il diverbio che avrebbe portato allo “scontro”, sedato dall'immediato intervento dei carabinieri, tra quattro minori: un quindicenne e un quattordicenne di Gragnano, un quattordicenne di Sant'Antonio Abate e un sedicenne di Gragnano. Secondo quanto reso noto dalle autorità, i primi due minori facevano parte di uno dei due gruppi che si sono affrontati, mentre gli altri due erano membri del secondo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dalle autorità, pare che il quindicenne di Gragnano avrebbe colpito alla testa con il casco il quattordicenne di Sant'Antonio Abate. Quest'ultimo sarebbe poi stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove i medici hanno stato riscontrato un trauma cranico non commotivo giudicato guaribile in 5 giorni.

Le denunce dei quattro

Dopo i controlli dei carabinieri il quindicenne è stato denunciato per rissa aggravata, reato contestato anche agli quattro fermati. Il giovane dovrà inoltre rispondere anche delle minacce di morte nei confronti del quattordicenne ferito. Intanto i militari proseguono nelle verifiche per risalire e identificare le altre persone che avrebbero partecipato allo scontro.