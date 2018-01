Terremoto, scossa di magnitudo 3.8 in Friuli: epicentro a Tolmezzo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,8 della scala Richter (3.6 secondo la Protezione civile) è stata registrata alle 18.39 con epicentro localizzato nelle vicinanze di Tolmezzo, in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia. Il fenomeno, avvertito in tutta la Carnia, arriva dopo le scosse di magnitudo 3.9 al confine Italia-Slovenia e di magnitudo 4.0 tra Austria e Svizzera, registrate nei giorni scorsi. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.