Scarpe a prezzi stracciati su Instagram: era una truffa

Avevano creato un account Instagram per vendere scarpe sportive a prezzi stracciati. Peccato fosse una truffa. I carabinieri della stazione di Cavriago hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia una 30enne ed una 22enne della provincia di Caserta.

La truffa su Instagram

In vendita c'erano scarpe di varie marche. Instagram serviva per dare visibilità alla merce e per creare un canale di vendita. Ma una volta intascato l'importo dovuto, le due ragazze sparivano nel nulla: i clienti non ricevevano le scarpe acquistate. E in più venivano bloccati dall'account Instagram, non potendo quindi accedere all'unico punto di contatto creato con i venditori. Il profilo sul social network non esiste più: è stato chiuso. Ma le indagini dei carabinieri hanno consentito ugualmente di risalire alle due donne, individuate e accusate di concorso in truffa.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata da una 20enne reggiana: attirata dalle foto su Instagram, aveva acquistato tre paia di scarpe per 40 euro, senza ricevere nulla. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, la 32enne curava le trattative nella chat della pagina sino ad ottenere il pagamento dell'importo dovuto, che poi finiva nella postepay della complice. Si trattava però di vendite fantasma.